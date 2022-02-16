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Байден заявил, что следует дать дипломатии шанс в области безопасности в Европе

Марина Крижановская
00:01 16.02.2022
Американский лидер отметил, что команды России и США будут продолжать работать в решении этих вопросов вместе с европейскими партнерами.
Байден заявил, что следует дать дипломатии шанс в области безопасности в Европе
© Фото: Joshua Roberts - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что США разделяют точку зрения Российской Федерации о необходимости продолжения дипломатических усилий в области европейской безопасности. Американский лидер заявил об этом во время своего выступления во вторник, 15 февраля.

«И у нас, и у них есть обеспокоенности в сфере безопасности. Президент России Владимир Путин и я согласились, что наши команды должны продолжать работать с этой целью вместе с нашими европейскими партнерами. Вчера российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех», - цитирует его слова ТАСС.

Ранее в Белом доме оценили беседу президентов России и США Владимира Путина и Джо  Байдена. Она состоялась вечером 12 февраля, лидеры беседовали по телефону около часа. Представитель американской администрации отметил, что Штаты не обнаружили значимых изменений в динамике кризиса вокруг Украины, однако назвал разговор профессиональным. Также было отмечено, что в Белом доме до сих пор не понимают, собирается ли Россия «решать вопрос силой» или пойдет по дипломатическому пути.

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