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Экономист предложил работающим пенсионерам способ индексации пенсии

Егор Левин
09:42 15.02.2022
Предлагая способ временного увольнения, Андрей Гиринский напомнил, что сейчас пенсионеру будет сложно снова найти официальную работу с хорошей зарплатой.
Экономист предложил работающим пенсионерам способ индексации пенсии
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Экономист рассказал, что отсутствие индексации пенсий у работающих пенсионеров можно официально обойти. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский описал очень простой способ.

«Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», - цитирует его РИА Новости.

Однако на практике такую «схему» осуществить будет проблематично. Рассуждая о подобных инициативах, Гиринский напомнил, что в современных реалиях человеку пенсионного возраста будет сложно, уволившись, снова найти официальную работу с хорошей зарплатой.

Ранее доцент также заявил, что для получающих пенсию россиян предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты определенных пошлин и платежей.

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