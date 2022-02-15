Экономист предложил работающим пенсионерам способ индексации пенсии

Экономист рассказал, что отсутствие индексации пенсий у работающих пенсионеров можно официально обойти. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский описал очень простой способ.

«Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», - цитирует его РИА Новости.

Однако на практике такую «схему» осуществить будет проблематично. Рассуждая о подобных инициативах, Гиринский напомнил, что в современных реалиях человеку пенсионного возраста будет сложно, уволившись, снова найти официальную работу с хорошей зарплатой.

Ранее доцент также заявил, что для получающих пенсию россиян предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты определенных пошлин и платежей.