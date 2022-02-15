Госдепартамент США призвал американцев покинуть Белоруссию

Государственный департамент США опубликовал призыв к американским гражданам воздержаться от поездок по любого рода причинам в Белоруссию.

«Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и связанного с наращиванием российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами», - сообщается на сайте Travel.state.gov Госдепартамента США.

Американское внешнеполитическое ведомство отметило, что ситуация в регионе «непредсказуема и наблюдается повышенная напряженность». По этой и ряду дополнительных причин «гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Белоруссию».

Также было отмечено, что «возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг американским гражданам в Белоруссии уже серьезно ограничены» из-за ограничений правительства Белоруссии в отношении штатного расписания посольства Соединенных Штатов.

По данным СМИ, Госдепартамент поручил уничтожить средства связи и компьютерную технику дипмиссии США в Киеве. Дополнительно было поручено демонтировать телефонную систему, которую использовали дипломаты. Такие меры якобы были приняты в связи с переносом штаба дипмиссии из столицы Украины во Львов.