СМИ: в посольстве США в Киеве уничтожат сетевое оборудование и компьютеры

По информации прессы, Государственный департамент США поручил уничтожить компьютеры и сетевое оборудование своего посольства в Киеве, а также демонтировать телефонную систему, которую использовали дипломаты.

Такие меры якобы были приняты в связи с переносом штаба дипмиссии из столицы Украины во Львов. Подобным образом, согласно СМИ, оставленное здание намереваются сделать непригодным для дипломатической работы.

По сведениям издания Wall Street Journal, ссылающегося на осведомленные источники, как минимум 56 сотрудников посольства прибыли в Соединенные Штаты. Самолет с дипломатами, а также с секретными документами посольства будто бы приземлился в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти страны приняли решение временно переместить посольство США на Украине во Львов. Глава Госдепа заверил, что дипмиссия продолжит взаимодействовать с украинским правительством и поддерживать дипломатические усилия для стабилизации обстановки в стране.