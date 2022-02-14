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Лавров проинформировал генсека ООН о переговорах с НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности

Елизавета Потейчук
21:58 14.02.2022
Стороны, в частности, подчеркнули важность укрепления центральной координирующей роли ООН в мировой политике.
Лавров проинформировал генсека ООН о переговорах с НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры в формате видеоконференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе диалога стороны обменялись точками зрения о ряде актуальных международных вопросов, таких как ситуации в Сирии, Ливии и деятельность Миссии ООН в Косово. Кроме того, Лавров в свете председательства РФ в Совбезе ООН подробно проинформировал Гутерреша о ведущихся переговорах со странами-членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности России.

«С.В.Лавров привлек особое внимание к проблемам, которые испытывает Постпредство России при ООН из-за невыполнения Соединенными Штатами своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях всемирной Организации в том, что касается возвращения заблокированных американцами официальных помещений Постпредства, а также выдачи виз его сотрудникам и членам российских делегаций, участвующим в работе Генассамблеи и ее главных комитетов», - информирует сайт внешнедипломатического ведомства РФ.

Также глава МИД РФ и генсек ООН подчеркнули необходимость укрепления центральной координирующей роли ООН в мировой политике и подтвердили нацеленность на развитие взаимовыгодного сотрудничества России со всемирной Организацией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом обстановку на Украине и СВПД. Также главы МИД стран затронули ход работы по выполнению договоренностей, достигнутых после визита в Москву президента Ирана Сейида Ибрахима Раиси и переговоров с ним главы российского государства Владимира Путина.

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