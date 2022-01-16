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Автоэксперт назвал оптимальную скорость езды для машины

Роман Захаров
05:32 16.01.2022
Специалист Илья Межибовский также назвал способ увеличить срок эксплуатации машины.
Автоэксперт назвал оптимальную скорость езды для машины
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
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Срок службы автомобиля зависит от многих факторов, в том числе от скорости, с которой ездят на нем. О том, как эксплуатировать машину, чтобы она служила дольше, в беседе с радио Sputnik рассказал автоэксперт, шеф-редактор посвященного автомобильной тематике телеканала Илья Межибовский.

«Оптимальный режим использования машины - это движение по трассе с постоянной скоростью в районе 80 километров в час. При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей - возрастет расход топлива из-за влияния аэродинамики», - объяснил специалист.

Он добавил, что современные транспортные средства рассчитаны на самые разные режимы эксплуатации, однако, например, городские пробки - не лучший вариант для машины.

При этом эксперт подчеркнул, что если ездить постоянно с нужной для автомобиля скоростью - невозможно, то придерживаться инструкции по ее эксплуатации может каждый. Межибовский также рекомендовал не забывать о регулярном техническом обслуживании машины. Причем, по его словам, ключевое значение для предотвращения преждевременного износа деталей имеет своевременная смена моторного масла.

«Автомобиль может испытывать серьезные нагрузки, поэтому единственное, что важно знать, это то, что автомобиль надо вовремя обслуживать. Самое главное - это хорошее моторное масло. Его надо менять по регламенту вашего автомобиля или даже чаще, чем советует производитель. Тогда у вас с машиной все будет нормально», - посоветовал в заключение специалист.

Ранее доцент кафедры эксплуатации автотранспорта Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов рассказал автомобилистам о существовании нескольких способов сберечь транспортное средство от вредного воздействия низких температур.

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