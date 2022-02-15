Академик РАН объяснил причину скачков заболеваемости COVID-19

Эпидемиолог, академик Российской академии наук Вадим Покровский рассказал о причинах скачков заболеваемости COVID-19 в России. Он отметил, что в какие-то дни наблюдается снижение заболеваемости, а после - повышение. В качестве причин такого явления ученый отметил большую территорию России и время, необходимое для распространения вируса.

«Создается впечатление, что имеются скачки заболеваемости, но они могут быть связаны с тем, что вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе. Здесь имеет место в первую очередь влияние временного фактора и большой территории Российской Федерации. Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление», - рассказал он радио Sputnik.

Еще одним фактором академик назвал время посещения россиянами специалистов и обработку результатов их обследований.

«Обычно меньше обследований делается в субботу и воскресенье, так как это выходные дни и многие заболевшие тянут с обследованием. У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, - тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье. Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости», - сообщил Покровский.

Эпидемиолог отметил, что подъем заболеваемости имеет определенные сроки.

«Обычно после начала подъема заболеваемости в том или ином городе он сохраняется еще одну-две недели, а потом начинается спад», - пояснил академик Вадим Покровкий.

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