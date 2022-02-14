Джонсон и Байден уверены в существовании «окна» для дипломатии по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры по ситуации на Украине с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, по итогам которых стороны пришли к выводу, что шансы добиться дипломатического решения возникшего вокруг Украины кризиса все еще есть. По данным телекомпании ITV, беседа продолжалась 40 минут.

«Премьер-министр и президент Байден проинформировали друг друга о своих недавних переговорах с другими мировыми лидерами. Они согласились, что по-прежнему есть важнейшее окно для дипломатии и для отступления России от своих угроз в отношении Украины», - передает ТАСС сообщение канцелярии главы британского правительства.

Напомним, что премьер-министр Великобритании призвал все государства вести диалог с Россией. По мнению Бориса Джонсона, контакты с РФ необходимы для недопущения конфликта на Украине.