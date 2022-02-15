В Белом доме ответили на приглашение Байдена на Украину

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что на повестке дня пока не стоит вопрос с поездкой президента США Джо Байдена на Украину. Также она отметила, что пока рано говорить о такой возможности. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции с журналистами.

«Мне пока нечего анонсировать по поводу каких-либо планируемых поездок», - цитирует слова Жан-Пьер РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джозефу Байдену с просьбой посетить Украину «как можно скорее». Офис украинского президента сообщал, что Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку и пригласил посетить его страну с официальным визитом. Также Зеленский выразил убеждение, что приезд Байдена в Киев в ближайшие дни «стабилизирует ситуацию, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации».