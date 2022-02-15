Власти Петербурга заявили о достижении 100% коллективного иммунитета от COVID-19 в городе

Санкт-Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от коронавируса, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты », - сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург», как передает РИА Новости.

Как сообщает Сарана, в городе сделали прививку более 3,14 миллиона человек, вакцину от COVID-19 получили более 2400 детей.

«У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных пунктов. За вчерашний день мы привили более 7 тысяч человек, люди идут, спрос есть», - сказал заместитель председателя комитета.

Ранее говорилось об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве. Более 7,1 миллиона жителей столицы привились первым компонентом вакцины.