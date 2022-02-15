Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы на 3 апреля

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны и назначил досрочные выборы на 3 апреля. Глава государства подписал соответствующий документ в прямом эфире во время обращения к гражданам Сербии.

«Я только что подписал документ о роспуске парламента, на основании Конституции Сербии, закона "О президенте Сербии" и закона "О народных депутатах" принимаю решение о назначении выборов народных депутатов. Назначаю выборы на 3 апреля 2022 года», - передает национальное телевидение Сербии слова Вучича.

Ранее в Сербии состоялся референдум по вопросу внесения изменений в основной закон страны. Согласно предварительным результатам, 60,48% граждан Сербии высказались в поддержку внесения изменений в конституцию страны, 39,52% - против внесения поправок.