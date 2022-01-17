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Более 60% сербов поддержали внесение изменений в конституцию

Марина Крижановская
01:38 17.01.2022
И наоборот, - около 39,52% жителей Сербии против каких-либо нововведений.
Более 60% сербов поддержали внесение изменений в конституцию
© Фото: vucicaleksandar, Facebook
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В Сербии состоялся референдум по вопросу внесения изменений в основной закон страны. Так, были обработаны материалы более чем 97,02% избирательных участков. Согласно предварительным результатам, 60,48% граждан Сербии высказались в поддержку внесения изменений в конституцию страны, 39,52% - против внесения поправок.

«Думаю, что мы сделали хорошую вещь для своей страны в вопросе демократизации, существенной независимости судейства, самостоятельной прокуратуры», - приводит РИА Новости слова Александра Вучича.

Голосование состоялось в воскресенье, 16 января. Оно проходило более чем на 8 тысячах избирательных участков страны, за исключением районов Косово и Метохии. Власти бывшей сербской автономии категорически отказались от проведения референдума в населенных сербами районах, несморя на призывы международного сообщества.

Ранее сербский президент заявлял, что «Сербия будет бороться», комментируя сложившуюся ситуацию в Австралии с теннисистом Джоковичем. Вучич отметил, что вся Сербия недоумевает в связи с происходящим в Австралии.

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