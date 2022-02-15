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Центр информбезопасности Украины сообщил об атаке на ряд украинских сайтов

Игнат Далакян
19:56 15.02.2022
По сообщению ведомства, ряд украинских сайтов подверглись массированной DDoS-атаке.
Центр информбезопасности Украины сообщил об атаке на ряд украинских сайтов
© Фото: pexels.com
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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, работающий при министерстве культуры страны, сообщил о DDoS-атаке на сайты министерства обороны Украины, Вооруженных сил, а также на страницы некоторых банков.

«Со вчерашнего дня по официальным адресам судебной власти происходит рассылка с судебными запросами. При этом по ссылкам в листе загружается вредоносное программное обеспечение(вирус)», - говорится в сообщении центра в Telegram.

Пользователи банков сообщают о проблемах с платежами и с работой приложений банков. Некоторые пользователи совсем не могут получить доступ к сайтам.

Ранее в СМИ говорилось об атаке хакеров на систему электронной почты ФБР. Согласно источникам, злоумышленники разослали с почтового ящика «десятки тысяч писем».

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