Россиянка стала жертвой ДТП в Аргентине

В Аргентине в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем погибла гражданка РФ. О трагическом ДТП, произошедшем во вторник, 18 января, сообщили в консульском отделе посольства России в Аргентине.

Пассажирский автобус, в салоне которого находилась россиянка, врезался в стоявший на обочине грузовик. По сведениям ТАСС, ссылающегося на местную прессу, автобус направлялся из Буэнос-Айреса в город Венадо-Туэрто.

В результате аварии пострадали 12 человек. Гражданка России оказалась единственной жертвой происшествия. Согласно информации СМИ, девушка работала в Аргентине моделью и уже на следующей неделе должна была вернуться на родину.

Как указал заведующий консульским отделом дипмиссии РФ Георгий Полин, представительство поддерживает постоянную связь с близкими погибшей.