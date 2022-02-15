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Два человека погибли при отравлении угарным газом в санатории в Геленджике

Елизавета Потейчук
19:16 15.02.2022
Еще одного пострадавшего в результате инцидента госпитализировали в медучреждение.
Два человека погибли при отравлении угарным газом в санатории в Геленджике
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В городе Геленджике Краснодарского края в санатории погибли двое рабочих после отравления угарным газом во время проведения работ. Кроме того, еще один человек числится пострадавшим.

«Отравление угарным газом от работающей мотопомпы получили три человека, работающие в колодце на территории санатория», - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Собеседник агентства также добавил, что пострадавший был госпитализирован в больницу. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в селе Ясная Поляна Республики Башкортостан 11 человек отравились хлором в банном комплексе. В Следственном комитете уточнили, что на место была направлена следственно-оперативная группа, а также организован комплекс проверочных мероприятий. 

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