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СК сообщил об отравлении хлором 11 человек в Башкирии

Алексей Курильченко
10:50 08.01.2022
Инцидент произошел банном комплексе в селе Ясная Поляна.
СК сообщил об отравлении хлором 11 человек в Башкирии
© Фото: МЧС РФ
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В селе Ясная Поляна Республики Башкортостан 11 человек отравились хлором в банном комплексе. Об этом сообщает региональное управление СК РФ. По данному факту организована проверка.

«По предварительным данным, 8 января 2021 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение о том в больницу с жалобами на плохое самочувствие обратилось 11 человек с признаками отравления парами хлора, которые с 7 на 8 января 2022 года находились в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района», - говорится в сообщении на сайте СК.

На место была направлена следственно-оперативная группа, организован комплекс проверочных мероприятий. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее в поселке Адамовка Оренбургской области были обнаружены тела четырех молодых людей в автомобиле, припаркованном в гараже. По предварительной информации, они погибли в результате отравления угарным газом. Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства трагедии.

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