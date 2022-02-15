Лавров назвал непонятливым журналиста, задавшего вопрос о «вторжении» на Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил шуткой на очередной вопрос о «подготовке вторжения» на Украину. Польского журналиста глава МИД РФ назвал непонятливым, рассмешив окружающих. Это произошло во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.

«Непонятливый, в общем, у вас журналист какой-то», - сказал Лавров, обратившись к Рау.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о «вторжении» уже стала поводом для шуток в Кремле. Он назвал подобные сообщения «информационным безумием».