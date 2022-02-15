Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе встречи глава российского ведомства проинформировал сирийского лидера о проводимом в восточной части Средиземного моря учении Военно-морского флота России.

В ходе встречи Шойгу и Асад также обсудили различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран.

Шойгу также проинспектировал учения ВМФ РФ в восточной части Средиземного моря. Учения проводятся в рамках серий учений ВМФ в оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов