Шойгу проинспектировал учения ВМФ России в Средиземном море

Министр обороны России Серей Шойгу проинспектировал учения ВМФ РФ в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает Минобороны России.

Учения проводятся в рамках серий учений ВМФ в оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России.

Шойгу заслушал доклад главкома ВМФ Николая Евменова в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. В нем говорилось о выполнении совместных учебно-боевых задач российскими кораблями и самолетами ВКС. Целью было поражение корабельных группировок условного противника. Также отрабатывались задачи поражения морских и воздушных целей при помощи артиллерии и противолодочного оружия.

«Главнокомандующий ВМФ России адмирал Н.Евменов доложил генералу армии Сергею Шойгу, что в учении в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, - ракетные крейсера «Варяг» и «Маршал Устинов, фрегаты «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Григорович», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России», - говорится в сообщении.

На учениях отрабатывается поиск иностранных подлодок, установление контроля за судоходством в Средиземном море и пролет над ним летательных аппаратов.

Основная направленность учений - отработка действий ВМФ и ВКС России по защите интересов национальных интересов страны в Мировом океане, а также противодействие военным угрозам для России с морских и океанских направлений.

Всего в серии проводимых учений ВМФ по всему миру, как доложил главком ВМФ, задействовано более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч человек.