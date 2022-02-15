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Названы корабли, задействованные в учениях ВМФ РФ в Средиземном море

18:34 15.02.2022
Учения проводятся в рамках серий учений ВМФ в оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, что в учениях в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов.

Как сообщает российское военное ведомство, среди них ракетные крейсеры «Варяг» и «Маршал Устинов», фрегаты «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Григорович», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России.

На учениях отрабатывается поиск иностранных подводных лодок, контроль за судоходством и пролетом летательных аппаратов в Средиземном море. Учения проводятся, чтобы защитить российские национальные интересы в Мировом океане, противодействовать военным угрозам с моря.

Всего в серии проводимых учений ВМФ, как доложил главком ВМФ, задействовано более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники и около 10 тысяч человек.

Вместе с Шойгу за учениями ВМФ РФ в Тартусе наблюдал его сирийский коллега, корпусной генерал Али Айюб.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метра, высота - 42,5 метра, а скорость - 32 узла. На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковые установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА». Кроме того, у крейсера есть две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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