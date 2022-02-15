В серии учений ВМФ РФ задействованы более 140 боевых кораблей и 60 летательных аппаратов

В серии учений ВМФ РФ в оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, задействованы более 140 боевых кораблей, 60 летательных аппаратов и около 10 тысяч человек личного состава. Об этом сообщил в своем докладе главком ВМФ Николай Евменов.

«Всего в серии проводимых учений Военно-морского флота, по докладу адмирала Н. Евменова, задействованы свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих», - говорится в сообщении Минобороны.

Инспектировать учения в Средиземном море прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства заслушал доклад Евменова в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов