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В серии учений ВМФ РФ задействованы более 140 боевых кораблей и 60 летательных аппаратов

18:29 15.02.2022
Главком ВМФ Николай Евменов также доложил об участии в учениях около 10 тысяч военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны РФ
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В серии учений ВМФ РФ в оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, задействованы более 140 боевых кораблей, 60 летательных аппаратов и около 10 тысяч человек личного состава. Об этом сообщил в своем докладе главком ВМФ Николай Евменов.

«Всего в серии проводимых учений Военно-морского флота, по докладу адмирала Н. Евменова, задействованы свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих», - говорится в сообщении Минобороны.

Инспектировать учения в Средиземном море прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства заслушал доклад Евменова в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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