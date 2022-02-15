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Разрушительная сила: опубликованы кадры ракетных пусков с комплекса «Точка-У» на учениях «Союзная решимость»

Роман Закурдаев
18:30 15.02.2022
Военнослужащие выполнили во вторник боевые пуски ракетным комплексом «Точка-У» в рамках совместных учений РФ и Белоруссии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: кадр с учений
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В окружении леса на окраине поля белорусские ракетчики находят подходящую точку для старта. В каждой из пусковых установок по две тонны разрушительной силы. Словно близнецы, по одинаковым траекториям ракеты синхронно уходят в небо и ложатся на курс. Их общая цель в 70 километрах. Две с половиной минуты полета - и позиции условного противника под групповым ракетным ударом.

Несмотря на уже весьма солидный срок применения, тактические ракетные комплексы «Точка-У» безотказно выполняют свои задачи, особенно в сочетании с новейшим вооружением. В групповом ударе по условному противнику вместе с «Точкой-У» участвовали белорусские системы реактивного залпового огня «Полонез». В отличие от российского комплекса у них были учебные пуски.

Один из основных этапов учений с боевой стрельбой пройдет на полигоне Обуз-Лесновский в субботу 19 февраля. И как сообщил сегодня официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков, все будет проходить максимально открыто.

«В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями Вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления. На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ», - сказал он.

О ходе совместных российско-белорусских маневров, а также о масштабных учениях Военно-морского флота России, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация, накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину. Он сообщил также о том, что часть плановых учений на территории военных округов завершается. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подтвердил, что подразделения, выполнившие поставленные задачи, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Передислокация войск уже отработана на отлично. Внезапные проверки боевой готовности и учения различного масштаба это уже не раз подтвердили. Служба материально-технического обеспечения войск работает без сбоев.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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