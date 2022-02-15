Военные РФ и Белоруссии отработают ведение оборонительного боя в рамках учений «Союзная решимость»

Военные РФ и Белоруссии отрабатывают отражение агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции в рамках учений «Союзная решимость - 2022». Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова о возвращении соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации.

«На полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля предусмотрен этап боевой стрельбы. В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями Вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления», - говорится в сообщении.

На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии и представители СМИ.

В Белоруссии с 10 по 20 февраля проходят совместные с Россией масштабные маневры «Союзная решимость - 2022». Военнослужащие тренируются отражать внешнюю агрессию и вести оборонительные операции, пресекать проникновение диверсантов и перекрывать каналы незаконной поставки оружия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов