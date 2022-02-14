Глава МО Украины заявил об отсутствии оснований для введения военного положения

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит основания для введения в стране военного положения. Он считает, что в настоящее время Украина переживает больше информационный кризис, нежели военный.

«Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет. Только ради того, чтобы урегулировать медийную атмосферу, ни в коем случае это делаться не может», - приводит РИА Новости его слова из телеэфира.

Резников отметил, что военное положение применимо в случае внешней агрессии. Также он выразил надежду, что такого не случится и «все будет хорошо».

«Военное положение вводится, если наступает агрессия как вторжение. Имею надежду, что такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо», - заявил украинский министр.

Ранее советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не видит смысла в закрытии своего воздушного пространства. Подоляк заметил, что «в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду».