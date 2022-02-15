Путин заявил об отсутствии конструктивного ответа Запада по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не получила от США и НАТО удовлетворительных ответов на предложения по гарантиям безопасности. Тем не менее в документе содержатся пункты, которые Россия готова обсуждать с Западом. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Кремле.

«Полученные нами от Соединенных Штатов и членов НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности, на наш взгляд, не отвечают упомянутым трем базовым российским требованиям. Однако в представленных ответах тем не менее присутствуют, как мне докладывал вчера министр иностранных дел РФ, ряд соображений, которые мы не только не против обсуждать, а по сути дела, мы их сами и предлагали нашим партнерам в предыдущие годы», - сказал Путин.

Речь идет о вопросах европейской безопасности, размещения ракет средней и меньшей дальности и военной транспарентности. Путин выразил готовность обсуждать с Западом эти темы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что западная сторона ответила отрицательно на ключевые предложения российской стороны по гарантиям безопасности. Министр отметил, что Запад предпринимает попытки сделать так, чтобы «только они определяли развитие нашего континента».