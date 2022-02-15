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В Министерстве госбезопасности ЛНР сообщили о предотвращении теракта в центре Луганска

Елизавета Потейчук
17:10 15.02.2022
В министерстве заявили, что подрыв взрывного устройства мог повлечь за собой жертвы среди гражданского населения.
В Министерстве госбезопасности ЛНР сообщили о предотвращении теракта в центре Луганска
© Фото: Пресс-служба МГБ ЛНР
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Министерство госбезопасности ЛНР сообщило, что в центре Луганска был предотвращен теракт. Отмечается, что об обнаружении предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством, сообщил один из жителей города.

«В ходе проведения обследования местности сотрудниками МГБ в мусорной урне возле памятника воинам-интернационалистам было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, состоящее из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 г и поражающих элементов», - говорится в сообщении на сайте МГБ ЛНР.

В МГБ ЛНР также предположили, что подрыв самодельного взрывного устройства мог быть совершен во время проведения акции, посвященной Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами страны, который был запланирован на 10.00 15 февраля. На данный момент оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

«Способ закладки и состав СВУ свидетельствуют о возможной причастности диверсионно-разведывательных групп ГУР МОУ и украинских спецслужб, имеющих цель дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Луганской Народной Республике путем инициирования детонации взрывного устройства в момент массового скопления людей в центре г. Луганска, что могло повлечь за собой жертвы среди гражданского населения», - добавили в министерстве.

Ранее в ЛНР заявили, что Киев стягивает тяжелое вооружение в Донбасс. По словам главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, активность со стороны Украины замечают как службы ЛНР, так и международные наблюдатели.

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