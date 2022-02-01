В посольстве России в США заявили, что Москва не станет «пятиться назад» из-за угрозы санкциями

Посольство РФ в США опубликовало ответ на претензии Госдепартамента по поводу ситуации вокруг Украины.

«Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», - говорится на странице посольства в Facebook.

Дипломаты добавили, что именно США поощрили радикальный государственный переворот в Киеве, в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией.

«Именно США снабжают современными наступательными вооружениями украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства В.Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем», - подчеркнули в посольстве.

Также представители дипмиссии добавили, что Вашингтон в нарушение принципа неделимости безопасности подобрался со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам.

«Перемещения Вооруженных Сил Российской Федерации на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают», - заявили в посольстве России.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что в киевском аэропорту приземлился транспортный самолет с пятой партией американского вооружения.