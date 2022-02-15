Таганский суд отклонил жалобу Meta на штраф в два миллиарда

Таганский суд Москвы отклонил жалобу Meta Platforms Inc на штраф в почти два миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«Суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании и оставил в силе решение о назначении штрафа», - сказала она РИА Новости.

По словам судьи, назначенный штраф является справедливым и соразмерным содеянному.

«Доказательств невозможности исполнения заявителем в судебном заседании не представлено, как и доказательств того, что наложенный административный штраф в минимальном размере является чрезмерным и может повлечь избыточное ограничение прав», - сказал судья.

Ранее был озвучен размер штрафов, наложенных на Google и Meta в России. Они составили 5% от их годового дохода.