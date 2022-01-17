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Российские штрафы для Google и Meta составили 5% от их годового дохода

Анна Берестовая
23:20 17.01.2022
Озвучен размер штрафов, наложенных на Google и Meta в России.
Российские штрафы для Google и Meta составили 5% от их годового дохода
© Фото: Mohssen Assanimoghaddam dpa Globallookpress
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Российский суд принял решение наложить на компании Google и Meta штрафы, размер которых составляет 5% от годового дохода транснациональных корпораций. Согласно представленной оценке, за год Google удалось заработать 144,4 миллиарда рублей, а Meta - 39,8 миллиарда.

Соответствующую информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на обнародованные тексты решений суда. Уточняется, что в публикациях не озвучивается, за какой конкретно год приведены показатели дохода.

Ранее мировой суд Москвы постановил оштрафовать Google более чем на семь миллиардов рублей за неоднократное игнорирование требований по удалению запрещенного контента. Компания была признана виновной за административное правонарушение, предусмотренное частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ.

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