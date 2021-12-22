Ректору КФУ предъявили обвинение в убийстве

Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве. Как сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы, он обвиняется по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным ТАСС, Гафуров может быть причастен к убийству, которое было совершено несколько лет назад.

На данный момент с ректором проводятся следственные действия. Известно, что мера пресечения будет избираться в Москве.