В Казахстане задержаны члены участвовавшей в январских погромах ОПГ

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) совместно с МВД провели операцию по задержанию шестерых членов преступной группировки, которая причастна к различным противоправным действиям, в том числе разбою, на территории Алматинского района республики. Также они принимали участие в январских погромах и мародерстве, о чем свидетельствуют найденные в их домах вещи. Были ликвидированы два схрона с оружием.

«В ходе задержаний и обысков по местам жительства подозреваемых изъято четыре единицы огнестрельного оружия, 177 боеприпасов, семь гранат, спецсредства, а также предметы, подтверждающие участие в мародерстве в январе т. г. в г. Алматы», - говорится в сообщении на сайте КНБ.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в минувшем январе республика столкнулась с международными бандами, которые пытались дестабилизировать ситуацию в стране. Как отметил российский лидер, пришлось приложить немало совместных усилий для нормализации обстановки, но сегодня республика твердо стоит на ногах и развивается.