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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за укрывательство педофилов в основном чтении

Алексей Курильченко
14:11 15.02.2022
Совершившим подобное преступление грозит крупный денежный штраф, принудительные работы или лишение свободы.
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за укрывательство педофилов в основном чтении
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Государственная дума РФ приняла в основном, втором чтении закон об ужесточении наказания за укрывательство преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Совершившим подобное преступление грозит крупный денежный штраф, принудительные работы или лишение свободы.

«Установить уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, - за такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок», - говорится в тексте законопроекта.

Ранее в России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов.Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.

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