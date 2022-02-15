Северный флот отработает поиск иностранных подлодок в Баренцевом море в рамках стартовавших учений под руководством командующего флотом Александра Моисеева. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

«В рамках учения планируется отработать мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней», - говорится в сообщении.

Также в плане учений есть отработка совместного поражения корабельных группировок условного противника кораблями и самолетами Северного флота.

На данный момент участвующие в учениях надводные корабли, подлодки, катера и суда обеспечения вышли в море в составе корабельных группировок и совершили переход в назначенные районы.

В составе этих группировок действуют тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и другие корабли. Всего задействовано около 20 кораблей и судов обеспечения, а также 10 летательных аппаратов.

Учения плановые. Основная цель - отработка действий сил Северного флота по защите национальных интересов России в Мировом океане, а также противодействие военным угрозам с морских и океанских направлений.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин