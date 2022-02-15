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Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием двух десятков кораблей

13:51 15.02.2022
Корабли выполнят стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.
Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием двух десятков кораблей
© Фото: Минобороны России
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В Баренцевом море разнородные силы Северного флота приступили к проведению плановых учений, сообщает пресс-служба СФ. Руководит учениями командующий Северным флотом Александр Моисеев.

В составе разнородных сил Северного флота действуют тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», другие боевые корабли, атомные и дизельные подводные лодки и суда обеспечения. К учениям привлечено 20 кораблей и судов обеспечения и более 10 летательных аппаратов.

Учения проводятся, чтобы защитить российские национальные интересы в Мировом океане, противодействовать военным угрозам с моря.

«Планируется отработать мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней. Планом учения предусматривается отработка совместных учебно-боевых упражнений кораблями и самолетами Северного флота по поражению корабельных группировок условного противника», - говорится в сообщении.

Корабли выполнят стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Крейсер «Петр Великий» - это четвертый корабль проекта 1 144 «Орлан», он единственный, который находится в строю. Создавался в целях противодействия авианосным группам вероятного противника.

Одной из основных причин строительства крейсеров проекта 1 144 с ядерной энергетической установкой явилось принятие на вооружение ВМС США первого в мире атомного крейсера «Лонг-Бич» с управляемым ракетным оружием. А после того как американские атомные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами получили возможность выхода в океан и стали практически неуязвимыми, иметь крупные многоцелевые крейсера в составе ВМФ нашей страны стало объективной необходимостью.

Подробнее об «Орланах» можно узнать в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным объектам на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

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