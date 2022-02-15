Володин заявил о намерении немедленно направить Путину обращение о признании ДНР и ЛНР

Обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На пленарном заседании депутатами принято решение направить Президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер подчеркнул, что поскольку Киев не соблюдает Минские соглашения, проживающие в Донбассе российские граждане и соотечественники нуждаются в помощи и поддержке.

«В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», - резюмировал Вячеслав Володин.

Ранее профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении к президенту России по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).