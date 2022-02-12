Антонов ответил на заявления о «нападении» России на Украину во время Олимпиады

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что, говоря о якобы возможной российской военной агрессии в сторону Украины во время зимней Олимпиады игр или после нее, Вашингтон «пускают пыль в глаза», ссылаясь на информацию разведки, деталей которой не были озвучены.

«Комментарии политиков о том, что Россия "нападет" на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — приводятся слова посла на странице российского дипломатического представительства в Facebook.

Дипломат обратил внимание, что даже местные обозреватели фиксируют, что доверие американцев к таким «голословным утверждениям» стремительно упало.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: в Вашингтоне считают, что Россия якобы может «напасть» на Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ранее в МИД РФ отмечали, что Соединенные Штаты и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». Таким образом, считают в министерстве, Запад пытается отвлечь внимание от «собственных политических кризисов».

Также странам Запада в российском внешнеполитическом ведомстве рекомендовали прекратить нагнетать необоснованную истерию против РФ и не доводить ситуацию до чрезвычайно болезненной для них самих эскалации.

11 февраля первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что коллективный Запад может готовиться к провокационным действиям в Донбассе, чтобы впоследствии обвинить Россию в агрессии в сторону Украины.