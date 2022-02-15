В Кремле объяснили, почему Путин проводит встречи за длинным столом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам, в каких именно случаях при встречах российского лидера с министрами и иностранными коллегами используется особо длинный стол. По его словам, это никоим образом не связано с видимостью «дистанцирования» от народа, а только со ставшими уже привычными антиковидными мерами.

«Это абсолютно временные меры, они объясняются эпидемиологической обстановкой. Слава богу, сейчас уже цифры пошли вниз, но буквально неделю назад мы были на пике волны, болели все сплошь и вокруг. Поэтому, конечно, принимаются особые меры предосторожности. Когда есть время провести дополнительное тестирование, такой дистанции нет», - пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что встреч у президента проходит гораздо больше, чем освещается в СМИ, и иногда на тестирование нет времени.

«В этом нет ничего особенного, мы живем в такое время, которое диктует особые условия», - подытожил пресс-секретарь.

Ранее Песков анонсировал совместную пресс-конференцию по итогам встречи глав России и Германии Владимира Путина и Олафа Шольца. По его словам, они должны обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня.