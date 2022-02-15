В стране и мире СМИ: США обогатились на экспорте газа из-за кризиса на Украине Алексей Курильченко По данным WSJ, Штаты вновь начали вытеснять Россию с рынка экспорта топлива. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Из-за эскалации кризиса на Украине резко возрос экспорт сжиженного природного газа в Европу. По данным издания Wall Street Journal, Штаты вновь стали вытеснять Россию с нефтегазового рынка. «Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США», - пишет WSJ. Ранее профессор политологии Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон заявил, что Соединенные Штаты нагнетают истерию вокруг «российской агрессии» для того, чтобы остановить реализацию «Северного потока - 2». Американский эксперт считает, что в Вашингтоне изначально могли использовать ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, в своих интересах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика