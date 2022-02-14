Захарова назвала риторику США и Британии по Украине пропагандой войны

В своих действиях, касающихся ситуации на Украине, Соединенные Штаты и Великобритания используют инструмент, который хранят еще со времен холодной войны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет об оговорках, сделанных двумя странами при принятии резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года Международного пакта о гражданских и политических правах. Оговорки коснулись первого пункта 20 статьи документа, в котором декларируется необходимость запрета законом всякой пропаганды войны.

За счет сделанных уточнений Лондон и Вашингтон обеспечили себе возможность не вводить никаких законодательных актов, как того требует Пакт. Множество других стран, включая СССР и, позже, Россию, в свою очередь, добровольно взяли на себя обязательство не заниматься военной пропагандой .

«Пакт был принят в разгар холодной войны, и его задачей было не только защитить права человека, но и отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы», - указала Захарова в своем Telegram-канале.

Она заметила, что США и Британия не стали лишать себя шанса «поднести спичку к стогу сена» и теперь активно этим пользуются. По словам представителя МИД, действия стран являются пропагандой войны в чистом виде, когда за агрессивной риторикой стоят поставки оружия Киеву, отправка на Украину военных инструкторов и учения НАТО у границ РФ. Все это поддерживается национальными СМИ и сеет истерию среди населения государств.