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Захарова назвала риторику США и Британии по Украине пропагандой войны

Анна Берестовая
03:23 14.02.2022
Официальный представитель российского МИД обвинила США и Британию в «пропаганде войны в чистом виде».
Захарова назвала риторику США и Британии по Украине пропагандой войны
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В своих действиях, касающихся ситуации на Украине, Соединенные Штаты и Великобритания используют инструмент, который хранят еще со времен холодной войны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет об оговорках, сделанных двумя странами при принятии резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года Международного пакта о гражданских и политических правах. Оговорки коснулись первого пункта 20 статьи документа, в котором декларируется необходимость запрета законом всякой пропаганды войны.

За счет сделанных уточнений Лондон и Вашингтон обеспечили себе возможность не вводить никаких законодательных актов, как того требует Пакт. Множество других стран, включая СССР и, позже, Россию, в свою очередь, добровольно взяли на себя обязательство не заниматься военной пропагандой .

«Пакт был принят в разгар холодной войны, и его задачей было не только защитить права человека, но и отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы», - указала Захарова в своем Telegram-канале.

Она заметила, что США и Британия не стали лишать себя шанса «поднести спичку к стогу сена» и теперь активно этим пользуются. По словам представителя МИД, действия стран являются пропагандой войны в чистом виде, когда за агрессивной риторикой стоят поставки оружия Киеву, отправка на Украину военных инструкторов и учения НАТО у границ РФ. Все это поддерживается национальными СМИ и сеет истерию среди населения государств.

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