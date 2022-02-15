Российские биатлонисты завоевали бронзу Олимпиады в Пекине

Сборная России по биатлон завоевала бронзовые медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россию на соревновании представляли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Россияне лидировали на протяжении большей части гонки, но в конце Латыпов зашел на два штрафных круга. Первое место заняла норвежская сборная. Второе - команда Франции.

Ранее российским лыжникам удалось завоевать золото в эстафете 4x10 км на зимних Олимпийских играх в Пекине. За команду Олимпийского комитета России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Россияне смогли пройти дистанцию за 1 час 54 минуты и 50 секунд.