В РФ за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19

В России за сутки было госпитализировано 21 833 человека с коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по сравнению с предыдущим днем показатель вырос более чем в два раза.

При этом сократилось число выявленных заражений. По данным на 15 февраля, был зафиксирован 166 631 случай. При этом число выздоровевших достигло рекордных значений - 137 881 человек за сутки.

Ранее эпидемиолог, академик Российской академии наук Вадим Покровский рассказал о причинах скачков заболеваемости COVID-19 в России. Он отметил, что в какие-то дни наблюдается снижение заболеваемости, а после - повышение. В качестве причин такого явления ученый отметил большую территорию России и время, необходимое для распространения вируса.