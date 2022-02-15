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РВИО провело презентацию альбома «Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева»

Алексей Курильченко
11:21 15.02.2022
Альбом посвящен советским воинам-интернационалистам, информация о которых ранее замалчивалась.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В московском Музее военной формы в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялась презентация альбома «Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева». Книга посвящена истории советских воинов-интернационалистов, исполнявших свой долг за пределами Родины.

Альбом был создан Российским военно-историческим обществом (РВИО) совместно с медиагруппой «Комсомольская правда». На презентации выступили председатель РВИО Владимир Мединский и гендиректор «Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Почетными гостями мероприятия стали заместитель министра обороны РФ Геннадий Жидко, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, председатель попечительского совета Сергей Иванов, а также ветераны боевых действий, о которых идет речь в книге.

«Холодная война породила десятки локальных войн и конфликтов, во многих из которых негласно был вынужден принимать участие Советский Союз. Долгое время эти страницы истории советских солдат и офицеров были "стерты" из официальной повестки и риторики, десятилетиями мужество и героизм, проявленные нашими соотечественниками в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Анголе, Эфиопии, замалчивались», - говорится в сообщении на сайте РВИО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Музей военной формы. Министру показали макеты скульптур лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Над их созданием трудились разные коллективы, в том числе из Студии военных художников имени Грекова. Сопровождали Шойгу помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский и председатель попечительского совета РВИО, постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов.

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