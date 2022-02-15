Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Момент задержания дебошира с ножом в Оренбурге попал на видео

Алексей Курильченко
10:50 15.02.2022
Для усмирения агрессивного мужчины полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух и применили перцовый баллончик.
© Видео: Вконтакте, ОРЕНБУРГ ОЧЕВИДЕЦ © Фото: Вконтакте, ОРЕНБУРГ ОЧЕВИДЕЦ
Читайте нас на:

В Оренбурге полиция задержала троих неадекватных мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения агрессивно себя вели в отношении прохожих. В момент прибытия полиции один из дебоширов достал нож и отказывался сдаваться. В результате один из правоохранителей сделал предупреждающий выстрел в воздух.

Момент задержания попал на видео. После того как полицейский выстрелил в воздух, дебошир присел от испуга. После этого второй сотрудник полиции распылил в нарушителя перцовый баллончик и повалил мужчину за землю.

По словам очевидцев, мужчины по неизвестной причине напали с ножом на женщину. Судя по видео, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Среднеуральске Свердловской области был задержан мужчина, который, предположительно, мог открыть стрельбу из окон своей квартиры. Выяснилось, что предполагаемый стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий никто не пострадал. Предполагаемой причиной произошедшего мог стать семейный конфликт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:04 Армия
Видео
МО РФ: на учения «Союзная решимость - 2022» приглашены иностранные военные атташе
08:35 В стране и мире
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
09:30 В стране и мире
В МИД заявили, что ответ РФ по гарантиям безопасности практически готов
07:54 Армия
Видео
Морпехи вызвали контролируемую лавину на Камчатке при помощи минометов
09:07 В стране и мире
В Италии признали правоту Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году
Популярное
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Видео
Морпехи вызвали контролируемую лавину на Камчатке при помощи минометов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.