Момент задержания дебошира с ножом в Оренбурге попал на видео

В Оренбурге полиция задержала троих неадекватных мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения агрессивно себя вели в отношении прохожих. В момент прибытия полиции один из дебоширов достал нож и отказывался сдаваться. В результате один из правоохранителей сделал предупреждающий выстрел в воздух.

Момент задержания попал на видео. После того как полицейский выстрелил в воздух, дебошир присел от испуга. После этого второй сотрудник полиции распылил в нарушителя перцовый баллончик и повалил мужчину за землю.

По словам очевидцев, мужчины по неизвестной причине напали с ножом на женщину. Судя по видео, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Среднеуральске Свердловской области был задержан мужчина, который, предположительно, мог открыть стрельбу из окон своей квартиры. Выяснилось, что предполагаемый стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий никто не пострадал. Предполагаемой причиной произошедшего мог стать семейный конфликт.