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Задержание стрелка в Среднеуральске попало на видео

Ян Брацкий
14:52 13.02.2022
По одной из версий, мужчина пытался расправиться с женой из-за постоянных конфликтов в семье.
© Видео: Новости 24/7 - Новости Самары, ВКонтакте © Фото: Новости 24/7 - Новости Самары, ВКонтакте
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Задержание предполагаемого стрелка в Среднеуральске Свердловской области попало на видео. На опубликованных в социальной сети «ВКонтакте» кадрах видно, как подозреваемого ведут под руки двое оперативников. Мужчина не оказав сопротивления и сел в машину.

Ранее стало известно, что он мог открыть стрельбу из окон своей квартиры. Одной из первых подозрительные хлопки услышала продавец местного магазина. Девушка призналась, что район, в котором произошло ЧП, неблагополучный и в нем часто происходит что-то криминальное.

Спустя считанные минуты к месту стрельбы прибыли полицейские. Выяснилось, что предполагаемый стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий никто не пострадал. Предполагаемой причиной произошедшего мог стать семейный конфликт.

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