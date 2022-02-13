Задержание стрелка в Среднеуральске попало на видео

Задержание предполагаемого стрелка в Среднеуральске Свердловской области попало на видео. На опубликованных в социальной сети «ВКонтакте» кадрах видно, как подозреваемого ведут под руки двое оперативников. Мужчина не оказав сопротивления и сел в машину.

Ранее стало известно, что он мог открыть стрельбу из окон своей квартиры. Одной из первых подозрительные хлопки услышала продавец местного магазина. Девушка призналась, что район, в котором произошло ЧП, неблагополучный и в нем часто происходит что-то криминальное.

Спустя считанные минуты к месту стрельбы прибыли полицейские. Выяснилось, что предполагаемый стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий никто не пострадал. Предполагаемой причиной произошедшего мог стать семейный конфликт.