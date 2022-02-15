Взрывы, стрельба, колючая проволока: разведчики прошли полосу препятствий во Владивостоке

Во Владивостоке на полигоне Горностай разведчики прошли полосу препятствий в экипировке и с вооружением. Там в рамках Армейских международных игр проводится окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки».

На 800-метровом участке бойцам необходимо было преодолеть 20 препятствий, стараясь при этом не ошибаться, так как за недочеты участники получают штрафное время.

Кроме того, при прохождении полосы военнослужащим необходимо оперативно обезвредить установленные растяжки. Разведчики из Хабаровска показали лучшее время, на выполнение всех задач у них ушло 39 минут.

В общей сложности на конкурсе «Отличники войсковой разведки» военнослужащим нужно пройти такие этапы, как «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Стрельба» и «Выход разведывательных групп в район сбора после выполнения задачи».

Ранее в Восточном военном округе военнослужащие-контрактники прошли «курс выживания» при экстремально низких температурах. Они преодолели огненно-штурмовую полосу со множеством преград.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов