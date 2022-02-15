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Постпред России в ЕС предупредил о возможной реакции на провокации Украины

Алексей Курильченко
10:26 15.02.2022
По словам Владимира Чижова, агрессия в отношении российских граждан не останется без ответа.
Постпред России в ЕС предупредил о возможной реакции на провокации Украины
© Фото: GeneralStaff.ua, Facebook
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Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в случае провокации со стороны Украины Россия примет ответные меры. То же самое касается и агрессии в отношении граждан России.

«Мы не станем нападать на Украину, если нас на это не спровоцируют. Если Украина начнет агрессию против России, не стоит удивляться тому, что мы контратакуем. Или если они начнут откровенно убивать российских граждан - на Донбассе или еще где-то», - заявил Чижов в интервью газете The Guardian.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала планы ряда стран - участниц ОБСЕ передислоцировать часть сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в связи с «ухудшением условий безопасности». Она призвала руководство ОБСЕ пресечь дальнейшие попытки манипуляций миссией и не допустить ее втягивание в нечистоплотные политические игры.

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