В стране и мире Госдеп велел членам семей госслужащих США покинуть Белоруссию Анна Берестовая Члены семей государственных служащих США покинут Белоруссию по распоряжению Госдепа. © Фото: Ilya Galakhov Global Look Press Читайте нас на: Госдепартамент Соединенных Штатов отдал официальное распоряжение семьям американских государственных служащих в Белоруссии - покинуть территорию страны. Соответствующее заявление было сделано властями США 31 января. «Государственный департамент... отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», - передает текст материала РИА Новости. Ранее американские власти выдвинули обвинения в отношении ряда должностных лиц Белоруссии в связи с ситуацией с экстренной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске. По версии США, маршрут воздушного судна будто бы был незаконно изменен путем распространения ложных сведений о взрывчатке в салоне. Целью этих действий якобы было задержание белорусского диссидента, находившегося в числе пассажиров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика