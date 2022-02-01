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Госдеп велел членам семей госслужащих США покинуть Белоруссию

Анна Берестовая
05:00 01.02.2022
Члены семей государственных служащих США покинут Белоруссию по распоряжению Госдепа.
Госдеп велел членам семей госслужащих США покинуть Белоруссию
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press
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Госдепартамент Соединенных Штатов отдал официальное распоряжение семьям американских государственных служащих в Белоруссии - покинуть территорию страны. Соответствующее заявление было сделано властями США 31 января.

«Государственный департамент... отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», - передает текст материала РИА Новости.

Ранее американские власти выдвинули обвинения в отношении ряда должностных лиц Белоруссии в связи с ситуацией с экстренной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске. По версии США, маршрут воздушного судна будто бы был незаконно изменен путем распространения ложных сведений о взрывчатке в салоне. Целью этих действий якобы было задержание белорусского диссидента, находившегося в числе пассажиров.

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