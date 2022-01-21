Власти США выдвинули обвинения в связи с посадкой самолета Ryanair

Американские власти в четверг, 20 января, выдвинули обвинения в сторону ряда должностных лиц в Белоруссии. Причиной для соответствующих действий стала ситуация с экстренной посадкой пассажирского самолета Ryanair, летевшего в Вильнюс из Афин, на территории Минска.

Об этом сообщил Минюст Соединенных Штатов, заявив, что США подозревают белорусских госслужащих в совершении сговора. По версии американских властей, чиновники будто бы могли с помощью заведомо ложных сообщений о взрывчатке на борту воздушного судна незаконно изменить маршрут самолета для ареста белорусского диссидента.

Как пишет РИА Новости, в Минюсте США подчеркнули, что на борту посаженного судна летели в том числе и американские граждане.