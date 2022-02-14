Военнослужащие ЦВО поддержали российских олимпийцев на высоте более 2000 метров
Военные развернули баннер в поддержку российских спортсменов на одном из хребтов Западных Саян.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военнослужащие Центрального военного округа преодолели более 10 километров на лыжах, чтобы подняться на один из хребтов Западных Саян. Там бойцы развернули баннер с надписью «Верим в победу!», адресованный российским спортсменам, которые сейчас выступают на Олимпиаде в Пекине.
По словам военных, они очень внимательно следят за ходом Олимпийских игр.
Напомним, в Пекине Россию представляют 212 спортсменов, 62 из них состоят в армейских клубах.
Ранее военнослужащие поддержали российскую хоккейную сборную на Олимпийских играх в Пекине.
Материал подготовили: Алиса Кононенко, Кирилл Ховрин.