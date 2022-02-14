Военнослужащие ЦВО поддержали российских олимпийцев на высоте более 2000 метров

Военнослужащие Центрального военного округа преодолели более 10 километров на лыжах, чтобы подняться на один из хребтов Западных Саян. Там бойцы развернули баннер с надписью «Верим в победу!», адресованный российским спортсменам, которые сейчас выступают на Олимпиаде в Пекине.

По словам военных, они очень внимательно следят за ходом Олимпийских игр.

Напомним, в Пекине Россию представляют 212 спортсменов, 62 из них состоят в армейских клубах.

Ранее военнослужащие поддержали российскую хоккейную сборную на Олимпийских играх в Пекине.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Кирилл Ховрин.