Военнослужащие РФ поддержали сборную по хоккею на Играх в Пекине

Военнослужащие поддержали российскую хоккейную сборную на Олимпийских играх в Пекине. Игры российской хоккейной сборной на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине смотрели в воинских частях по всей стране. Военнослужащие активно болели за российских хоккеистов.

Сегодня российская команда сыграла со сборной Чехии. В сборную России по хоккею вошли и представители Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА): Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Никита Нестеров, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Иван Федотов (все - ЦСКА), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Александр Самонов (все - СКА).

Всего в составе олимпийской сборной команды ОКР 61 представитель ЦСКА. За 16 соревновательных дней Игр будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта, армейцы выступают в 12 из них. Кроме того, Минобороны России в социальных сетях поддерживает российских спортсменов публикуя материалы с хэштегом #Армиясвами.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов